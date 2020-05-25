638 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية تسجيل 638 وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انتشاره بشكل كبير في مختلف دول العالم، بعد ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي، حيث انتشر الفيروس المستجد بشكل كبير في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فيما شهد العالم أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.

وصعدت البرازيل إلى المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا بعد تسجيلها أكثر من 360 ألف إصابة بالفيروس و22666 وفاة.