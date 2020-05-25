مستشار رئيس البرازيل:قرار أميركا تعليق السفر من البرازيل إليها أتى وفقا لمعايير محددة سابقا

رأى مستشار الرئيس ​البرازيل​ي للشؤون الدولية فيليبي مارتينس ان القرار الأميركي تعليق السفر من البرازيل إلى ​الولايات المتحدة​، يأتي وفقا لمعايير محددة سابقا. وقال: "ليس فيه أي شيء خاص معاد للبرازيل". وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد تعليق دخول الأجانب الذين زاروا البرازيل خلال الـ14 يوما الأخيرة بسبب تفاقم أزمة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في هذا البلد، حيث صعدت البرازيل إلى المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا بعد تسجيلها أكثر من 360 ألف إصابة بالفيروس و22666 وفاة.

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