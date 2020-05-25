أفادت مصادر لقناة "العربية" عن "هبوط طائرتين ليبيتين قادمتين من ​تركيا​ في ​مصراتة​"، لافتة الى أن "الطائرتين كانتا تقلان أكثر من 300 من المسلحين السوريين".

يأتي ذلك في وقت تواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف "المسلحين الاتراك" من المقاتلين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 مقاتل بينهم طفل دون سن الـ18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلا والقتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".