شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 192 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3820 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان إلى 3820 حالة، في حين سجلت 19 حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 165.

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