رأى وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حق بشأن "عيوب" منظمة الصحة العالمية.
وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اعتبر ان المنظمة تخضع "لنفوذ بعض الدول الأعضاء" وعليها أن تصبح "أقل اعتمادا على تلك الدول". وأضاف أن الولايات المتحدة "على حق بشأن بعض الأمور، حيث يجب على المنظمة إصلاح إدارتها والمحاسبة"، مشيرا إلى "أننا يجب أن نعلم بالضبط إلى أين تذهب الأموال" الممنوحة للمنظمة.
ومع ذلك، لفت إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة سيكون "أمر مؤسفا جدا" في حال تم، مشيرا إلى أهمية المساهمة الأميركية في عمل منظمة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الالماني: ترامب على حق بشأن عيوب منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.