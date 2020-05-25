وزير الصحة الالماني: ترامب على حق بشأن عيوب منظمة الصحة العالمية

رأى وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على حق بشأن "عيوب" ​منظمة الصحة العالمية​.

وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال ​تايمز​" البريطانية، اعتبر ان المنظمة تخضع "لنفوذ بعض الدول الأعضاء" وعليها أن تصبح "أقل اعتمادا على تلك الدول". وأضاف أن ​الولايات المتحدة​ "على حق بشأن بعض الأمور، حيث يجب على المنظمة إصلاح إدارتها والمحاسبة"، مشيرا إلى "أننا يجب أن نعلم بالضبط إلى أين تذهب الأموال" الممنوحة للمنظمة.

ومع ذلك، لفت إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة سيكون "أمر مؤسفا جدا" في حال تم، مشيرا إلى أهمية المساهمة الأميركية في عمل منظمة الصحة.