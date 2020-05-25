حمدان في عيد الفطر: سنستمر بالفرح وننظر الى الغد المقاوم

توجهأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​ الى اللبنانيين بالتهنئة بمناسبة حلول ​عيد الفطر​ السعيد، قائلاً: "رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها سنستمر بالفرح وننظر إلى الغد القادم بحزم وإصرار، على مواصلة النضال من أجل بناء ​المستقبل​ الكريم العزيز لأجيال أمتنا العربية".

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