وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.
وأضافت أنها أبلغت من التقاها الفترة الماضية للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لأن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.
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