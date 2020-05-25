وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ السودانية ولاء البوشي، إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، لافتة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أنها أبلغت من التقاها الفترة الماضية للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى الالتزام بتوجيهات ​وزارة الصحة​ والحرص على تجنب التجمعات، لأن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.