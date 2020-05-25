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وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة ​الشباب​ و​​ السودانية ولاء البوشي، إصابتها ب​فيروس ​ المستجد، لافتة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أنها أبلغت من التقاها الفترة الماضية للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى الالتزام بتوجيهات ​وزارة الصحة​ والحرص على تجنب التجمعات، لأن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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