فرنسا تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ تطبيق العزل العام

لفتت ​وزارة الصحة​ الفرنسية الى إن البيانات أظهرت تسجيل 155 إصابة جديدة بكورونا في ​فرنسا​ ليرتفع عدد ​الإصابات​ إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء.

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

واشار عالم الأوبئة لوران طوبيانا الى إن "الأسوأ فيما يتعلق ب​فيروس كورونا​ قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل ​الإنفلونزا​ الإسبانية التي انتشرت عام 1918"، مضيفا: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء، فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك، سنرى".