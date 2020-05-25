فرنسا تسجل أقل زيادة يومية في إصابات كورونا منذ تطبيق العزل العام

لفتت وزارة الصحة الفرنسية الى إن البيانات أظهرت تسجيل 155 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء.
وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.
واشار عالم الأوبئة لوران طوبيانا الى إن "الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918"، مضيفا: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء، فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك، سنرى".
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