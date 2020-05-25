ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى أكثر من 360 ألفا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​البرازيل​ إنها سجلت، 15813 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 363211 حالة إصابة.

واشارت الوزارة في بيان، الى انه "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 653 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15813 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 363211 حالة، والوفيات إلى 22666".

هذا وأعلن ​البيت الأبيض​ اليوم عن تعليق دخول الأجانب أراضي ​الولايات المتحدة​ لمن زاروا البرازيل خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقدم ​وزير الصحة​ البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 أيار استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، ​جايير بولسونارو​، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.