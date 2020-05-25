رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل اجراء مقابلة تلفزيونية أثناء وقوع زلزال

واصلت رئيسة وزراء ​نيوزيلندا​، ​جاسيندا أرديرن​، ​مقابلة​ تلفزيونية كانت تبث على الهواء في مبنى البرلمان، أثناء وقوع ​زلزال​ قرب العاصمة النيوزيلندية ولنجتون، والذي وصل تأثيره إلى المبنى.

ولفت مرصد الزلازل في نيوزيلندا "جيونت" الى إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على ​الجزيرة​ الشمالية قرب ولنغتون.

وأشار جيونت في بادئ الأمر الى إن قوة الزلزال 5.9 درجة، وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا في ولنجتون ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم.