الصحة المكسيكية:تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بكورونا و215 حالة وفاة

أعلن مسؤولون في قطاع ​الصحة​ ب​المكسيك​ تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد و215 حالة وفاة. وارتفع إجمالى عدد ​حالات​ الإصابة إلى 68620 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 7394 حالة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي بدأت فيه المكسيك رفع عمليات الإغلاق المحلية وشرعت في فتح اقتصادها.

يذكر ان فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19" أدى إلى وفاة أكثر من 342295 شخصاً حول العالم، وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5.327.680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشيه في الصين.