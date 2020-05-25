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تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا في الصين

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أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ب​الصين​ تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس ​ فى البر الرئيسى حتى يوم الأحد بزيادة ثلاث ​حالات​ عن اليوم السابق .

وأوضحت اللجنة في بيان أن كل الحالات ​الجديدة​ لمسافرين قادمين من الخارج.

وكانت عشر من تلك الحالات في ​منغوليا​ الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

يذكر ان الصين هي أول دولة انشتر فيها وأعلنت منذ أيام انتصارها على الوباء الذي "لم ينته بعد"، وأن "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها هي مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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