تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى حتى يوم الأحد بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق .
وأوضحت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.
وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.
يذكر ان الصين هي أول دولة انشتر فيها فيروس كورونا المستجد وأعلنت منذ أيام انتصارها على الوباء الذي "لم ينته بعد"، وأن "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها هي مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
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