ترامب يدعو المدارس إلى فتح أبوابها في أقرب وقت

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى فتح ​المدارس​ أبوابها في أقرب وقت.

هذا وكان طالب ترامب حكام الولايات بالسماح بإعادة فتح دور العبادة في ولاياتهم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مشيرا إلى أنه "يعتبر الخدمات التي تقدمها الكنائس والمعابد والمساجد "أساسية".

وبقت دور العبادة مغلقة منذ عدة أسابيع بسبب الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووجه ترامب تحذيرا لحكام الولايات بأنه سيتجاوز سلطات حاكم أي ولاية يرفض إعادة فتح دور العبادة دون أن يوضح الإجراءات التي قد يلجأ إليها لفعل ذلك، مضيفا: "إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز سلطة حكام الولايات لأننا في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلوات لا التقليل منها".