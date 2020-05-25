638 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة الأحد 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97.686 إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المجموع، سُجّلت في البلاد رسمياً 1.641.585 إصابة بكوفيد-19، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.



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