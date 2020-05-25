شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موازنتك: الجهاز الإدارى للدولة يتصدر مخصصات الأجور بـ162.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال العام المالى الجديد 2020/2021، زيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيه عن العام الجارى، حيث بلغت 335 مليار جنيا مقابل 301 مليار و115 مليون جنيه عام 2019/2020.

ولكن كيف تتوزع الأجور والتعويضات بالجهات المختلفة، سواء الجهاز الإدارى للدولة أو الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، هذا السؤال يجيب عنه البيان التحليلى فى ضوء تصنيفه الإدارى للموازنة العامة للدولة ؟

1- تتصدر الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة القائمة بواقع 162 مليار و85 مليون جنيه.

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2- يأتى فى المرتبة الثانية الإدارة المحلية حيث خصص لها 129 مليارا و503 مليون جنيه و4 آلاف جنيه.

3- وفى آخر القائمة تأتى مخصصات الهيئات الخدمية بواقع 43 مليارا و411 مليون جنيه و4 آلاف جنيه.

جدير بالذكر، أن مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة سجلت قفزة كبيرة خلال الأعوام المالية الأخيرة، حيث حققت زيادة قدرها 109 مليارا و487 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليارا و513 مليون جنيه، فيما بلغت عام 2017/2018 نحو 240 مليارا و54 مليون جنيه، وبلغت عام 2018/2019 نحو 266 مليارا و91 مليون جنيه.