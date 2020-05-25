شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تخفف المزيد من إجراءات العزل العام والان نبدء بالتفاصيل
وقال رامابوسا في خطاب أُذيع على التلفزيون " إن مجلس الوزراء قرر تخفيض مستوى التأهب للبلاد من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث"، واصفًا الخطوة بأنها تحول كبير في نهج التعامل مع مرض فيروس كورونا.
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