شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 68620 شخصا في المكسيك منذ بدء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة بالمكسيك اليوم الأحد تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و215 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 68620 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 7394 حالة>

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