شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوأ انتهى.. فرنسا تسجل أقل إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة إن البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاه بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء.
وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.
وقال عالم الأوبئة لوران طوبيانا إن الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918.
وأضاف قائلا على قناة (بي.إف.إم) الإخبارية: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء، فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك، سنرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسوأ انتهى.. فرنسا تسجل أقل إصابات يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.