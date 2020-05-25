شكرا لقرائتكم خبر عن 3709 إصابات جديدة بكورونا في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، أمس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) إلى 69 ألفا و102 بعد تسجيل 3709 إصابات إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفادت الوزارة أيضا بإحصاء 45 وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 718 حالة. وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 28148 شخصا بعد إحصاء 1602 حالة تعاف جديدة. وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 54544 حالة تليها على الخصوص فالبارايسو (2230) وأنتوفاغاستا (1947) وأراوكانيا (1808) وتاراباكا (1564) وبيوبيو (1414) ونيوبلي (1102) وماغايانيس (1010).

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