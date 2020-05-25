شباب الصحفيين: الإخوان الإرهابية أفلست.. تستعين بالسكير محمد علي بعد كشف خلية الجزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

كشفت جبهة شباب الصحفيين ان محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الاستعانة من جديد بالمقاول الهارب السكير محمد علي جاءت بعد الضربة القوية والموجعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لعملائها في خلية قناة الجزيرة الخاصة بفبركة الاخبار والفيديوهات.لتشوية مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:إن جماعة الإخوان المحظورةتحاول إعادة إحياء المقاول العميل لتغطية عجزها في تنفيذ مخططاتها الخسيسة والدنيئة التي تستهدف نشر الفوضي وبث الأكاذيب وإطلاق الشائعات المغرضة لذلك تستعين بورقة محروقة متمثلة في هذا الهارب.

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أضاف طوالة أن هذا الأمر يعكس بكل وضوح إفلاس جماعة الإخوان وعدم قدرتها على إقناع أشخاص آخرين لهم قيمة أو تأثير للعمل لصالحها.

وأكد طوالة، أنه حتى الأموال القطرية أصبحت لا تستطيع شراء ذمم جديدة إلا الأشخاص المعروفين لدى الجميع والشعب المصري بأنهم من عبدة الدولار.

ويمكننا القول أن الجماعة قد أفلست وأن سقوطها قد بدأ بالفعل.اشار رئيس الجبهة إلي ان جماعة الإخوان الإرهابية، حشدت عناصرها للدفاع عن عملائها فى قضية قناة الجزيرة والتسجيلات المفبركة التى كانت ترسل من قبل بعض الخونة التابعين لهم،