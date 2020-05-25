شكرا لقرائتكم شاهد أسراب من الجراد في دبي.. والبلدية تطمئن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت بلدية دبي أن "ظهور أعداد من الجراد في مناطق بالإمارة جاء نتيجة موجة الرياح التي شهدتها الإمارة".
وأكدت البلدية أن "الوضع مطمئن ولا توجد أية خطورة"، فيما تقوم فرق البلدية بمكافحتها على مدار الساعة.
كما قالت إن "الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاءت محملة بالجراد، وأسهمت في ظهوره ببعض المناطق في الإمارة بكميات محدودة"، وفق "الإمارات اليوم".
وذكرت أن "فرق مكافحة الحشرات، الخاصة بالبلدية، تكثف جهودها للقضاء عليه نهائياً"، مؤكدة أن "الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو إلى القلق".
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