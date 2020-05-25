شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تسمية "ماسبيرو" بهذا الاسم.. و9 قطاعات لاتحاد الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماسبيرو هو اسم المبنى الضخم على ضفة نيل القاهرة، وهو مقر للتليفزيون المصرى أقدم التليفزيونات الحكومية فى الشرق الأوسط وأفريقيا بعد تليفزيون العراق، أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بالعالم الآثار الفرنسى جاستون ماسبيرو، والذى شغل منصب رئيس هيئة الآثار المصرية.

شيد المبنى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقرار منه ببدء البناء فى أغسطس عام 1959 م على أن يتم الانتهاء منه فى 21 يوليو 1960، وذلك ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، وتم تخصيص ميزانية البناء حوالى 108 ألفا من الجنيهات على مساحة حوالى 12 ألف متر مربع، وبالفعل كان تحديا أن ينتهى البناء فى هذا الوقت القصير، وتم بث الإرسال منه بالفعل فى الميعاد المحدد.

أعطى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، شارة البدء فى بناء مبنى التليفزيون فى أغسطس عام 1959، وتم الانتهاء منه فى 21 يوليو 1960 ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، حيث انطلق التليفزيون العربى بظهور الزعيم جمال عبد الناصر وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم إذاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر ونشيد "وطنى الأكبر"، واستهل التليفزيون العربى إرساله بقناة واحدة، وكان زمن الإرسال محدد بمعدل 6 ساعات يوميا.

ويتضمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون 9 قطاعات وهم التليفزيون والإذاعة والأخبار والمتخصصة والإقليميات والأمن والإنتاج والاقتصادى وقطاع الأمانة العامة.