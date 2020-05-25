السكة الحديد تكشف موعد عمل القطارات عقب انتهاء عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات ستعود لطبيعتها بدء من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، طبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال.

وأضاف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الوزير أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإيقاف الكامل، لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الأحد 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020.

وألزم مجلس الوزراء، في إطار قراراته الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك بدء من 30 مايو العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.