أستراليا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة منذ تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ)
ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أستراليا، مساء الأحد، إلى 7114 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.
وذكرت بلومبرج اليوم الاثنين أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و509 حالة.
ومضى حوالي 17 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في أستراليا.
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