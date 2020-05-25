المكسيك تسجل 190 وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)

سجلت المكسيك، مساء الأحد، 190 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى سبعة آلاف و179 حالة، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية.

كما سجلت البلاد 3329 حالة إصابة جديدة، وهو ثالث رقم قياسي يومي في ثلاثة أيام، ليصل إجمالي الحالات إلى 65 ألفا و856 حالة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي بدأت فيه المكسيك رفع عمليات الإغلاق المحلية وشرعت في فتح اقتصادها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.