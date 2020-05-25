صحة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية..مشيرًا إلي إلغاء جميع أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة.. مؤكدًا على توزيع سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية على مستوى المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد.

وفي سياق آخر، أكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، عن استمرار إغلاق المساجد خلال عيد الفطر المبارك، بناء علي توجيهات وزارة الأوقاف لمنع التجمعات.​