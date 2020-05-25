ليبيا.. اعتقال أخطر داعشي برعاية تركية

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.

وذكر المسماري على صفحته الرسمية على

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فيسبوك أن "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وأضاف "قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك".

وتابع: "هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".