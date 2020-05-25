ليبيا.. اعتقال أخطر داعشي برعاية تركية

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.
وذكر المسماري على صفحته الرسمية على
وأضاف "قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك".
وتابع: "هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".
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