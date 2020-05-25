رئيس البرازيل ينضم لمتظاهرين داعمين له في خضم أزمة كورونا

حيا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأحد أنصاره في العاصمة خلال حملة مؤيدة لإدارته، على وقع فضيحة سياسية تتعلق بأزمة الصحة العامة جراء انتشار فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وظهر بولسونارو محاطًا بحراسه الذين كانوا بالكمامات،فيما هو بلا كمامة يحيي المتظاهرين الذين لوحوا بأعلام البرازيل ووصفوه "بالأسطورة".
وشجع بولسونارو على تنظيم مثل هذه التظاهرات في الأسابيع القليلة الماضية، في وقت تبحث خلاله إدارة الرئيسالأمريكي دونالد ترامب، حظر دخول الوافدين من البرازيل أراضيها بسبب تفاقم تفشي الفيروس فيها.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية الصادرة مساء أمس السبت، تسجيل 16508 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 347 ألفا، فيما قفزت الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 965 حالة إلى 22013.
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