هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قرب ولنغتون عاصمة نيوزيلندا

أعلن مرصد الزلازل في نيوزيلندا "غيونت" اليوم الأحد، أن هزة أرضية قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقعت قرب مدينة ولنجتون عاصمة البلاد ، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وأضاف، أن "الهزة كانت على عمق 46 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترًا شمال غربي مدينة ليفين".
وشعر سكان العاصمة بهزة قوية، فيما قال مسؤولو الطوارئ، إنه "لا توجد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار".
وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تعرف باسم "حزام النار" تمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.
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