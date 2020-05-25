قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن حركة التنقل ستعود الاثنين كما كانت خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار العضايلة إلى أنه سيسمح الاثنين للمواطنين والمقيمين باستخدام مركباتهم، وسيسمح في ثاني أيام العيد بتنقل المركبات التي تنتهي أرقامها برقم فردي.
وتنتهي عند منتصف هذه الليلة فترة الحظر الشامل التي فرضتها الحكومةالأردنية منذ ليلة الجمعة الماضية.
وأعلنت السلطات الصحية في وقت سابق من اليوم تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى سائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري، منهم 3 أردنيين وآخر من جنسية عربية.
وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة حتى الآن 708.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. السلطات الأردنية توضح كيفية التنقل في ثاني أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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