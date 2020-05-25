حيفا: إيقاف البحث عن شاب فقدت آثاره في البحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت الشرطة الإسرائيليّة، مساء الأحد، البحث عن شاب غرق في البحر قبالة حيفا.

وعلم "عرب ٤٨" من متواجدين في المنطقة أن جهود البحث عن الشاب ستتجّدد الإثنين، مع ساعات الصباح الأولى.

وفقدت آثار الشاب عند ظهر الأحد، وسحبته المياه أثناء سباحته.

وواجهت طواقم الإنقاذ صعوبة في العثور على الشاب نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعتها.

وبحسب شهود عيان، فإنّ الشاب راقص استعراضي من قرية كفر ياسيف ويعيش في حيفا، وتخيّم أجواء من القلق على أصدقائه وعند أهله مع استمرار عمليات البحث.