شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في أستراليا إلى 7 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 7114 في سيدني، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت بلومبرج اليوم الاثنين أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و 509 حالة.

ومضى حوالي 17 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في أستراليا.