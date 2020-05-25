شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يمنع دخول القادمين من البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وتحتل البرازيل، وهي الدولة الأكثر سكانا في أمريكا اللاتينية، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة نفسها.
ويمنع الإجراء التنفيذي عملية دخول أي شخص يحاول الوصول إلى الولايات المتحدة، وكان متواجدا في البرازيل، في الأيام الأربعة عشرة السابقة على ذلك.
وسيتم إعفاء المواطنين الأمريكيين والمقيمين إقامة دائمة وأزواج المواطنين الأمريكيين من هذا الحظر.
وعبر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن أمله في أن يكون الإجراء مؤقتا، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية.
وقال إننا "نأمل أن يكون ذلك مؤقتا. لكننا وبسبب الوضع في البرازيل، نتجه لاتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".
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