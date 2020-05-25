اخبار العالم

«ترامب» يمنع دخول القادمين من البرازيل 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يمنع دخول القادمين من البرازيل  والان نبدء بالتفاصيل

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد حظرا على حركة السفر القادمة من البرازيل إلى الولايات المتحدة.

وتحتل البرازيل، وهي الدولة الأكثر سكانا في أمريكا اللاتينية، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة نفسها.

ويمنع الإجراء التنفيذي عملية دخول أي شخص يحاول الوصول إلى الولايات المتحدة، وكان متواجدا في البرازيل، في الأيام الأربعة عشرة السابقة على ذلك.

Advertisements

وسيتم إعفاء المواطنين الأمريكيين والمقيمين إقامة دائمة وأزواج المواطنين الأمريكيين من هذا الحظر.

وعبر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن أمله في أن يكون الإجراء مؤقتا، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية.

وقال إننا "نأمل أن يكون ذلك مؤقتا. لكننا وبسبب الوضع في البرازيل، نتجه لاتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» يمنع دخول القادمين من البرازيل  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا