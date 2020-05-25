شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوته 5.9 درجة قرب عاصمة نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

قال مرصد الزلازل في نيوزيلندا (جيونت) إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة ولنجتون العاصمة. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا ووقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين. وقال مسؤولو الطوارئ إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار. وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

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