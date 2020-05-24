العيد في طنجة زمن كورونا.. مساجد مغلقة وشوراع فارغة-فيديو

فيديو: يونس الميموني

بدت شوارع طنجة في يوم العيد شبه فارغة، بسبب الحجر الصحي المعلن في البلاد منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت المساجد أبوابها في وجه المصلين، ووضعت السلطات المحلية حواجز في مداخلها، وشددت مراقبتها على مختلف الأحياء والشوارع لمنع أي تجمعات أو تبادل للزيارات بين العائلات.

وكان المجلس العلمي الأعلى قد أكد في بيان له، على إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل والبيوت، بسبب الظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من الدول جراء تفشي وباء كورونا.