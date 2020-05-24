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شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: السراج استولى على 250 مليار دولار وهربها لتركيا والان مع التفاصيل
الأحد 24 مايو 2020
صورة أرشيفية
قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ”ضيّع على ليبيا ما مقداره 250 مليار دولار من عائدات النفط، وجرى تهريبها إلى تركيا ودول أخرى، ودفع رواتب لأتراك ومرتزقة أجانب لقتال الجيش الليبي“.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي اليوم الأحد استعرض خلاله سير المعارك بالمنطقة الغربية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف أن القوات المسلحة الليبية أسقطت 13 طائرة مسيرة تركية، وقتلت أكثر من 100 مسلح، وأسرت 22 آخرين، بمحاور القتال.
وتابع أن قوات الجيش حققت تحولات ميدانية كبيرة خلال الأيام الماضية، وفق ”خطة مدروسة“ أشرف عليها بشكل مباشر المشير خليفة حفتر.
وأشار المسماري إلى أن الجيش لم يتراجع أو ينسحب من أي محاور في المنطقة الغربية، وإنما ما جرى هو ”إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية، تحقق نتائج بأقل الخسائر، وفق الخطة (ب) التي تعتمد على ورقة المناورات“.
وعن إعلان قوات الوفاق السيطرة الكاملة على مدينة الأصابعة، قال المسماري: ”معركة الأصابعة لم تنته بعد.. سلاح الجو شن غارات على مناطق تسيطر عليها الميليشيات وما زالت المواجهات مستمرة“.
وأوضح أن القوات الجوية صدت هجوما للميليشيات على ترهونة، إضافة إلى تنفيذ غارات على مدينة غريان، بينما لا تزال الاشتباكات جارية في عين زارة.
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