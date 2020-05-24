شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين تفجير الصومال: يتنافى مع كل الشرائع والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بيداوة شمالي غرب العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر في بيان أمس أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع تعاليم كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.

وعبر الأزهر عن خالص العزاء إلى الصومال قيادة وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.