شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 35 إرهابيًا من «بوكوحرام» في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، جون إينيش، في تصريحات للصحفيين، أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية ضد "بوكو حرام" بالمحافظة أسفرت عن مقتل 35 إرهابيًا.
وأضاف أن 7 عناصر من "بوكو حرام" سلموا أنفسهم لقوات الأمن خلال عملية اليوم، وأنه جرى ضبط كميات كبيرة من الذخيرة.
ولفت إينيش النظر إلى أن 621 عنصرًا من بوكوحرام سلموا أنفسهم لقوات الأمن منذ بداية العام الجاري، حيث تشرف الحكومة على برنامج لإعادة تأهيلهم.
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