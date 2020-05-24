شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: نحرز تقدما جيدا في مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة تحرز تقدما جيدا في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، محذرا من أن هذا التقدم مرحلي والهدف يكمن الآن في خفض معدل الإصابة حتى مستوى الصفر.

وأفاد رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 118 وفاة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة ماضية، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 36793 حالة وفاة.

وأعلن جونسون عن نية حكومته السماح للتلاميذ في السنوات الدراسية بين الأولى والسادسة بالعودة إلى المدارس ابتداء من أول يونيو المقبل.

وأعرب عن خيبة أمله إزاء التنافس بين بعض الدول من أجل المعدات الطبية وغيرها، مؤكدا أن لندن تسعى إلى أن يكون هناك نهج دولي أكثر تنسيقًا تجاه الجائحة.

وتطرق إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن المملكة المتحدة تنوي عقد مؤتمر بهذا الشأن في يونيو, مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على إمكانية الحصول على لقاح نهاية العام الجاري.