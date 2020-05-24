شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجيش الليبي يعتقل القيادي الداعشي " الرويضاني" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تمكن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس من القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني اذأحد اخطر عناصر داعش في سوريا.



وانتقل الرويضاني الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام. . وقد قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات حكومة السراج التي يقودها ضباط أتراك.

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