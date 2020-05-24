المرصد السوري: تركيا تعتزم نقل غالبية المقاتلين الموالين لها في عفرين إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن تركيا تعتزم نقل غالبية مقاتلي الفصائل الموالية لها في منطقة عفرين إلى ليبيا، بسبب تأليبهم المواطنين ضد القوات التركية هناك.

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ونقل المرصد عن مصادره، أن تركيا تعتزم من خلال هذه الخطوة ”تسلم زمام الأمور بالكامل في عفرين، بسبب ما بدر من سلوك و(فساد) هؤلاء المقاتلين“.

ووفق المرصد، فإن أحد ضباط المخابرات على حاجز ”زيارة حنان“ في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الأكراد أنه سيتم قريبًا نقل هؤلاء المقاتلين، بسبب ”ممارساتهم الفاسدة وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية“.

وخلال الفترة الماضية تزايد الحديث عن تمرد واسع وانشقاقات في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا، على خلفية رفضهم التوجه للقتال في ليبيا.

ونقل المرصد عن مصادره، آنذاك، أن تركيا تمارس ضغوطا على تلك الفصائل بإيقاف الدعم في حال رفض تسلم قوائم مقاتلين جديدة.ذ