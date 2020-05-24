شكرا لقرائتكم حميدتي: الدعم السريع تصدت لـ"إبادة" يوم تنحي البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان حميدتي، عن مخطط لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل العام الماضي تصدت له قوات الدعم السريع، أي اليوم الذي تنحى فيه الرئيس السابق عمر البشير.

وقال حميدتي، في مقابلة بقناة سودانية 24 مساء الأحد، إنه "بتاريخ الحادي عشر من أبريل 2019 تحركت 13 دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش".

كما أضاف: "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمين إلى رماد".

وكشف حميدتي عن مخطط لـ"شيطنة" الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم وقتها. وقال: "لاحقاً سنذكر هذه التفاصيل بالأسماء".

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"حاولنا الوساطة في ليبيا"

إلى ذلك قال: "رفضنا زيارة وزير خارجية قطر لعدم إبلاغنا بها مسبقاً"، مؤكداً أن "علاقات السودان مع العالم مبنية على المصالح المشتركة ولا اصطفاف في أي محور".

وأوضح حميدتي أن "اتهام قوات الدعم السريع بالتورط في ليبيا جزء من حملة لشيطنتها"، مضيفاً: "حاولنا الوساطة في ليبيا لكن بعض الأطراف لم تقبل مبادرتنا".

كما أشار إلى أن "الادعاء بوجود مقاتلين من الدعم السريع في ليبيا ادعاء كاذب لا أساس له".

وشدد على أن "وجود القوات السودانية في اليمن يهدف لدعم الشرعية ولسنا مرتزقة".