هنأ وزير الخارجة الأميركي مايك بومبيو الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف يوم غد الاثنين، معربا امتنانه "لشراكتنا مع الأردن ونفوذه في المنطقة، لقد أنقذنا معا أرواحا من آفة الإرهاب، وتناولنا احتياجات اللاجئين الفارين من الصراع، وشجعنا شرق أوسط أكثر استقرارا وأمانا".
وأشار بومبيو إلى أن "الذكرى الـ74 لتأسيس الأردن هي فرصة للتأمل بالصداقة العميقة بين دولتينا. خلال فترة شراكتنا الطويلة، تعاونا بمواجهة العديد من التحديات والتهديدات معا، وآخرها كورونا. لقد عملنا معا على تحسين جودة الحياة للشعب الأردني، وبنينا على عقود من استثمارات الشعب الأميركي بتوفير مياه الشرب النظيفة، وبنية تحتية عالية الجودة، ومرافق تعليمية وصحية حديثة للمجتمعات بكل المملكة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ممتنون للأردن على شراكته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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