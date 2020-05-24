هادي أبو الحسن: الطروحات الخطيرة حول طبيعة النظام السياسي مقلقة

سأل عضو كتلة اللقاء الديمقراطي ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "كم هي مقلقة الطروحات الخطيرة حول طبيعة النظام السياسي والرسائل المتعددة في هذا الأمر؟ ان كان من خلال الكونفيدرالية او الإيحاءات المقابلة في أصعب ظرف يمر به الوطن، هل هي صدفة ام هي مشاريع مشبوهة تتجدد؟ وكم دفع اللبنانيون أثماناً غالية لإسقاطها؟ فحذار الرهانات الخاطئة من أي كان".

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