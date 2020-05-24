بانو: ما مبرر إقرار قانون عفو عام مع وجود نصوص بخفض عقوبة السجن والسنة السجنية؟

سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​انطوان بانو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "ما هو المبرر لاقرار قانون عفو عام في ظل وجود القانون 463 تنفيذ ​عقوبات​، الذي يسمح بتخفيض عقوبة السجن حتى نصف المدة لحسن السلوك أو بسبب مرض عضال، كما وفي ظل المادة 112 من قانون العقوبات التي تخفض ​السنة السجنية​ إلى 9 أشهر، وبالأخص أن مجلس النواب بصدد إقرار قوانين ​مكافحة الفساد​ وتفعيل المحاسبة، مع العلم أن لبنان وقع على معاهدات دولية تعهد من خلالها بمكافحة الفساد والإجرام؟".

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