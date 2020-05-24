سلطات الصين: قانون تدقيق الشركات الأميركي مسيّس

نددت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين، بالقانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يتيح منع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة، معتبرة أن "القرار مسيّس وسيلحق الضرر بالدولتين، فالقانون الجديد يمنع الشركات الصينية من طرح أسهمها بأسواق الأوراق المالية الأميركية، إلا إذا اعتمدت العمليات الأميركية لمعايير التنظيم والتدقيق".
وشددت اللجنة الصينية على أن "القانون الجديد ببعض بنوده، يستهدف المصالح الصينية حصرا، فهذه القواعد الجديدة ستضعف ثقة المستثمرين الأجانب في أسواق الأوراق المالية الأميركية"، مبديةً أملها بـ"أن تعمل واشنطن للتوصل لتوافق مع بكين بأقرب وقت ممكن، بهدف حماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك".
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