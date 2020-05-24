الصحة الروسية: إجراءات العزل أثبتت نجاعتها ومنظومتنا الصحية تفادت الإجهاد

أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية و​حماية المستهلك​ في ​روسيا​ آنا بوبوفا ، أن "روسيا استطاعت بالخطوات التي اتخذتها، تفادي إجهاد نظام الرعاية الصحية خلال التصدي ل​كورونا​"، مؤكدةً "اننا لم نسمح ب​انفجار​ الوضع، ولم نسمح بإجهاد مؤسساتنا الطبية، والضغط على منظومتنا الصحية التي نجحت بعملها، وهذا واضح جدا".

ولفتت بوبوفا إلى أن "الزيادة بالحالات الجديدة في تباطؤ تدريجي، وأن تدابير الحجر التي فرضتها السلطات أعطت النتيجة اللازمة"، محذرةً من التراخي وشددت على "ضرورة توخي الحذر لدى تخفيف القيود، وتنفيذ ذلك بالتدريج".

وشددت بوبوفا، على أنه لم تسجل حتى الآن ​وفيات​ بين مصابي كورونا، الذين يتعالجون ببيوتهم تحت إشراف الأطباء.