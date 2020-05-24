سلطات نيويورك تسجل 109 وفيات جديدة بكورونا

سجلت ولاية نيويورك الأميركية خلال الساعات الـ24 الماضية، 109 حالات وفاة جديدة مقابل 84 في إحصائية أمس السبت، ليصل عدد الوفيات إلى 23282 في الولاية.
وأشار حاكم الولاية أندرو كومو إلى أن "السلطات الصحية رصدت نحو 200 مريض بالفيروس تم نقلهم للمستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وحصيلة الوفيات ارتفعت، ما يعد نبأ مرعبا، إلا أن الوضع بشكل عام جيد".
وتعتبر نيويورك من أكبر بؤر جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وبلغ مؤشر الوفيات اليومية بالمرض في أيام الذروة بالولاية أكثر من 700 حالة.
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