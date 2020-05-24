تسجيل أقل ارتفاع يومي بإصابات كورونا بفرنسا منذ فرض الإغلاق بـ115 حالة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 115 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، في أقل حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ فرض إجراءات العزل يوم 17 آذار الماضي، ليرتفع عدد المصابين بكورونا بنسبة 0.1% اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 144 ألفا و921 حالة.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات بواقع 7 حالات، ليصل إلى 17185 شخصا، وهذا هو أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ 15 نيسان الماضي. وعزت وزارة الحصة الفرنسية سبب ذلك للعطلة الطويلة بمناسبة عيد صعود ​المسيح​ بالبلاد، حيث قدمت المستشفيات معطياتها ببطء وبقي بعض الأشخاص بالمستشفيات لفترة أطول.

ولم تنشر ​فرنسا​ حصيلة الوفيات للأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تنشرها غدا الاثنين.