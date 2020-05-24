تسجيل أقل ارتفاع يومي بإصابات كورونا بفرنسا منذ فرض الإغلاق بـ115 حالة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ فرض إجراءات العزل يوم 17 آذار الماضي، ليرتفع عدد المصابين بكورونا بنسبة 0.1% اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 144 ألفا و921 حالة.
وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات بواقع 7 حالات، ليصل إلى 17185 شخصا، وهذا هو أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ 15 نيسان الماضي. وعزت وزارة الحصة الفرنسية سبب ذلك للعطلة الطويلة بمناسبة عيد صعود المسيح بالبلاد، حيث قدمت المستشفيات معطياتها ببطء وبقي بعض الأشخاص بالمستشفيات لفترة أطول.
ولم تنشر فرنسا حصيلة الوفيات للأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تنشرها غدا الاثنين.
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