رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف إجراءات العزل اعتبارا من 1 حزيران

أفاد رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن أن بلاده ستخفف مزيدا من قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 حزيران، ما سيسمح للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها كاملا، قائلا: "لقد قررت الحكومة تخفيض مستوى الحذر في عموم البلاد من 4 إلى 3، وهذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في نهج التعامل مع الجائحة".
وكانت سلطات البلاد أعلنت تسجيل 22 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429، والإصابات إلى 22583، فيما تماثل أكثر من 10 آلاف مصاب للشفاء.
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